Affaire Abdoul Mbaye - Aminata Diack, son ex-épouse: la Cour d’Appel relaxe l’ancien PM

Le leader de l’ACT, Abdoul Mbaye gagne son affaire contre son ex-épouse, Aminata Diack, à la Cour d’Appel. Selon l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act), le Tribunal a relaxé Abdoul Mbaye, de tous les chefs d’accusation dont celui de complicité de faux.



D’après le parti d’Abdoul Mbaye, ce verdict démontre amplement qu’il s’agissait d’une affaire montée de toutes pièces par le régime de Macky Sall, pour essayer de réduire un opposant au silence.



Ils taclent le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, qui est à leurs yeux, plus royaliste que la partie civile (Aminata Diack). A les en croire, Serigne Bassirou Guèye sur instruction des autorités supérieures comme d’habitude, a décidé de faire appel de cette décision.



Les partisans d’Abdoul Mbaye ne sont pas surpris de l’attitude du procureur de la République dans le contexte actuel. Mais préviennent-ils, le régime fait fausse route s’il pense que cela pourrait gêner la manifestation de la vérité sur l’affaire Petro-Tim. Ils rassurent que le combat sera poursuivi au nom de l’intérêt supérieur des Sénégalais.

