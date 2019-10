Affaire Adjara Camara : L’autopsie des viscères impossible et la thèse du suicide agitée

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire de la mort d’Adjara Camara, âgée de 35 ans, dont le corps a été retrouvé sans vie dans les flots du bassin de Technopole à Pikine, continue de faire parler d’elle. Les parents de la victime ont confirmé que la défunte ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Elle souffrait de troubles psychiques.



D’après Les Echos, Adjara menaçait souvent de se suicider et squattait presque tous les jours les abords immédiats du bassin de rétention d’eaux de pluie. « Ses blessures au visage seraient causées par de petits poissons du bassin en question. La défunte était portée disparue depuis le 30 septembre dans son quartier de Golf sis à Guédiawaye », lit-on.



Mais, il a été révélé par Les Echos que l’autopsie, dont Abdou Magib Gaye, en service au laboratoire d’anatomie cytologie pathologie, avait la charge de faire, n’a pas pu être réalisée. « Le corps en état de décomposition très avancé rend impossible l’autopsie des viscères », est-il écrit dans le document médical.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos