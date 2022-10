Affaire Adji Sarr : La convocation de Ousmane Sonko est imminente

En prévision d’éventuels troubles, les forces de défense et de sécurité seront en alerte maximale. Un plan d’opération sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays.



Ousmane Sonko, dont l’immunité parlementaire est levée, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis le 8 mars 2021.



Les violents affrontements qui ont éclaté en mars 2021, suite à son arrestation, ont coûté la vie à 14 jeunes, selon le bilan officiel livré le 8 avril 2021 de la même année, par les autorités étatiques.



A signaler que seul Ousmane Sonko n’est pas encore entendu par le juge. Toutes les autres impliquées dans cette affaire (Adji Sarr; Ndéye Khady Ndiaye, patronne de Sweet Beauté; Ahmet Sidy Mbaye, l’ami de Adji Sarr; le mari de Ndèye Khady Ndiaye; les autres masseuses), ont été tous auditionnés par le Doyen des juges.













Senenews