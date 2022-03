Affaire Adji Sarr - Ousmane Sonko : Fin de l'audition de Ndèye Khady Ndiaye, son époux entendu demain (Photo) La patronne du salon Sweet Beauté, Ndèye Khady Ndiaye et son mari ont été convoqués par le Doyen des juges ce mardi 22 mars 2022, dans le cadre du dossier relatif à l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Ils devaient être auditionnés dans le fond du dossier, en présence de leur avocat. In fine, ce n’est que l’épouse qui a été entendue.



Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 19:10 | | 1 commentaire(s)|

L’audition au fond de Ndèye Khady Ndiaye vient de finir. Elle quitte à l’instant le Palais de Justice. Son époux, convoqué le même jour pour être interrogé comme témoin, sera finalement entendu demain.



A rappeler que Ndèye Khady Ndiaye est sous contrôle judiciaire. Elle est inculpée pour « incitation à la débauche, publication d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol ».











senenews.com

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook