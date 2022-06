Affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko : Le Mouvement pour la défense des droits féminins et le Mouvement touche pas à ma fille, annoncent une grande manifestation Le Mouvement pour la défense des droits féminins (MDDF) et le Mouvement touche pas à ma fille (MTF), comptent manifester le samedi 18 juin 2022 devant la mairie de la ville de Guédiawaye, à 16h 00 pour réclamer justice pour Adji Sarr et Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juin 2022 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook