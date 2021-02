Affaire Adji Sarr/Ousmane Sonko - Le leader de Pastef en route vers le procureur et le juge d'instruction si... Les membres de la commission ad-hoc chargée d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko se sont livrés à un dialogue de sourd, ce vendredi. En effet, les propositions de l’opposition, qui voulait que la masseuse Adji Sarr soit entendue, ont été rejetées par la majorité.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 05:26 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Bamba Dièye et Cie ont estimé que la commission ad-hoc est souveraine et a la possibilité de convoquer qui elle veut pour se faire une conviction. « Nous leur avons proposé la convocation de la plaignante, des témoins, de certains experts et de toutes personnes qui pourraient travailler à la manifestation de la vérité. Ils s’y sont opposés », fait savoir Cheikh Bamba Dièye à la radio Sud fm.



En plus de rejeter cette proposition, la majorité a posé un acte déterminant sans même informer les collègues de l’autre camp. « A notre grande surprise, au moment où nous débattions de cette question, nous avons appris, qu’à notre insu, ils ont envoyé un gendarme chez Ousmane Sonko pour le convoquer lundi, alors que nous ne sommes pas encore d’accord sur la procédure. Cela, de notre entendement, dénote d’un manque de respect caractérisé », s’insurge Dièye.



D’après l’ancien maire de Saint-Louis, il y a là une volonté de poursuivre la procédure dans la précipitation et dans la violation des droits de Sonko pour l’expédier chez le procureur et le juge d’inscription.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos