Affaire Adji Sarr: Ousmane Sonko, leader de Pastef insiste sur la résistance et défie Macky Sall et la justice Ousmane Sonko, leader de Pastef affiche sa détermination à affronter son destin dans l’affaire l’opposant à la masseuse Adji Sarr. Dans son discours, livré lors de son meeting de Keur Massar, Sonko soutient carrément qu’il est arrivé au terminus dans cette affaire. Et si Macky Sall et la justice veulent autre chose, ils lui trouveront sur son chemin.

Dimanche 22 Janvier 2023

Depuis lors, il proteste contre l’orientation et le traitement politique de son dossier. Ousmane Sonko décline sa position dans la suite à donner à ce dossier envoyé à la chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Dakar. Déplorant un traitement impartial et une iniquité, il accuse certains juges, gendarmes et policiers à servir de bouclier pour balisser le chemin à Macky Sall. Flairant son élimination de la course à l’élection présidentielle de 2024, dont il déclare sa candidature.



Ainsi, il est clairement perceptible que Sonko s’inscrit dans une logique de refus et de confrontation. Il n’écarte pas de donner sa vie dans cette résistance. A cet effet, il a appelé l’ensemble des Sénégalais à se mobiliser pour cette cause, défendant un projet salvateur pour le pays.



Devant une foule acquise à sa cause, il fait entendre qu’il s’agit présentement, d’un « Gatt sa-Gatt sa », c’est à dire que plus rien ne donne sur un plateau d’argent. N’empêche, il promet de donner son mot d’ordre, dont tout dépendra de la posture du Président Macky Sall.



