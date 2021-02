Affaire Adji Sarr-Sonko : solidaires à la victime, les femmes de la Diaspora veulent que « force reste à la loi » A travers un communiqué parvenu leral.net, les femmes de la Diaspora sénégalaise du Canada se disent très touchées par ce qui est arrivé à leur sœur et compatriote, Adji Sarr.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

« Nous apportons notre sincère soutien à notre sœur Adji Sarr et réaffirmons notre engagement total dans cette bataille contre la violence faite aux femmes dans le monde », dit le document signé Mme Jacqueline Thiaré.



Car soutiennent les Femmes-de Diaspora Canada : « cette violence faite à notre sœur, pourrait arriver à chacune d'entre nous. Nous souhaitons comme toujours dans pareil cas, que force reste à la loi ».



