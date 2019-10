Affaire Aïda Diallo : Cheikh Ndiaye « Sikar » écroué à la prison de Mbour

Cheikh Ndiaye "Sikar" a été placé hier mardi 29 octobre, sous mandat de dépôt et incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Mbour.



Ce proche d’Aïda Diallo, la veuve de Cheikh Béthio Thioune qui revendique le khalifat des Thiantacones, est accusé d'avoir tenu des propos désobligeants à l'endroit du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké.



Le journal Enquête rapporte dans son édition du mercredi qu’il a les faits qui lui sont reprochés lors de son audition par au juge d'instruction.



Cheikh Ndiaye Sikar a été arrêté vendredi dernier à Médinatoul Salam par la Section de recherches de la gendarmerie, sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Mbour.



Il est accusé d'avoir offensé le Khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans un audio enregistré dans un groupe WhatsApp.



Dans enregistrement une vidéo, Cheikh Ndiaye Sikar a nié être l’auteur avant de dénoncer une cabale dirigée contre lui.



