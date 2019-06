Affaire Aliou Sall-BBC: Les responsables de Pastef Saint-Louis exhortent la justice à prendre ses responsabilités

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 04:56 | | 0 commentaire(s)|

Les responsables de Pastef de St Louis ont invité l’Etat à faire dans la transparence sur le pétrole et le gaz. D’après eux, tout doit être éclaircie par les juridictions, habilitées ou compétente dans l’affaire opposant la BBC et le frère du Président de la République, Macky Sall.



« La justice doit prendre ses responsabilités », insistent-ils sur les ondes de la Radio Sud Fm. Mais aussi, ils ont demandé à Aliou Sall d’apporter des réponses à ses accusations.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos