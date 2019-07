Affaire Aliou Sall : Babacar Mbaye Ngaraaf menacé de mort Au lieu du jeudi, le mouvement « Sauvons le Sénégal » de Babacar Mbaye Ngaraf va marcher ce samedi dans les rues de Guédiawaye, pour dénoncer la gestion de nos ressources naturelles avec l’affaire Pétro-Tim impliquant le frère du chef de l’Etat. Seulement, Babacar Mbaye Ngaraf et Cie veulent s’adonner à ce qui donne l’impression d’un sacrilège, voire d’un suicide puisque manifester dans la ville du maire de Guédiawaye contre le tout-puissant Aliou Sall, c’est tout comme. Le président du mouvement « Sauvons le sénégal » reçoit depuis quelques jours, des menaces de mort.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 16:52

Il pointe du doigt le camp du maire de la ville, Aliou Sall. « Injures S.A., c’est la nouvelle société de Aliou Sall. Il recrute des insulteurs publics pour injurier à longueur de journée d’honnêtes citoyens, dont le seul tort est de réclamer vérité et justice sur leurs ressources nationales. Depuis l‘annonce de la marche prometteuse à Guédiawaye, le camp Aliou Sall ne s’interdit aucun coup pour faire peu. Intox, dénonciations calomnieuses, injures, menaces de destruction ci zahir ak baatinn sont mises en branle », explique Babacar Mbaye Ngaraaf au téléphone.



« Je conseille à ces ouvriers de * injures s.a.* et leur employeur, d’économiser leur énergie car leurs manoeuvres sont très faibles face à notre engagement aux côtés de ce peuple tant mobilisé et déterminé pour l’éclatement de la vérité dans l’affaire Aliou Sall. La publication du rapport de l’enquête de Nafi Ngom Keïta, l’annulation des permis de Frank Timis, une gestion transparente de nos ressources naturelles ...



Je ne permettrai pas le triomphe de leur stratégie, ramener le débat à des querelles de personnes. Je leur fais don de ma personne. Qu’ils utilisent les pinceaux les plus secs, les peintures les plus obscures, les accusations les plus grotesques, les délations les plus voraces, les pire injures, la médisance au top, leur tentative de dérouter, de déconcentration, de perturbation sont partie pour être vaines.



Après la manifestation du samedi 6 juillet inch'Allah, que ces insulteurs aient le courage d’affronter nos jeunes de leur âge. Que leurs mentors se donnent le courage de nous trouver à la plage ou derrière les filaos, ce champ de bataille traditionnel », conclut le président du mouvement « Sauver le Sénégal ».











Le Témoin

