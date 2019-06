Affaire Aliou Sall : Idrissa Diallo « récuse » le Procureur Serigne Basisrou Guèye

Le maire de Dalifort Idrissa Diallo « récuse » le procureur de la République et demande qu’il soit dessaisi de l’enquête sur l’affaire Petro-Tim dans laquelle le maire de Guédiawaye Aliou Sall est accusé de corruption.



Selon lui, Serigne Bassirou Guèye est disqualifié parce que les Sénégalais dans leur écrasante majorité, ne lui font pas confiance dans ce dossier. « Il a montré dès le début qu’il cherche à noyer cette affaire. Dans les coins de rues, l’opinion la plus partagée est que sa présence ne va pas favoriser la manifestation de la vérité. De plus, cette affaire met en cause le frère du président et le président lui-même qui l’a nommé à ce poste. Donc, il doit être dessaisi de l'affaire et remplacer par un autre procureur de la République », exige le maire de Dalifort Idrissa Diallo et proche de Khalifa Sall.

