Affaire Aliou Sall - Pétrole et Gaz : La Cojer de Kedougou met en garde l’opposition

Mercredi 3 Juillet 2019

La Convergence des Jeunes Républicains de Kédougou a tenu un point de presse ce week-end pour manifester son soutien au Président Macky Sall et son frère cadet, Aliou Sall, dans l’affaire de l’attribution contrats pétroliers à Petro -Tim. Ces jeunes du parti au pouvoir ont mis en garde l’opposition contre toute tentative de déstabilisations du pays et promettent d’y faire face.



« Depuis quelques temps, l’opposition sénégalaise et d’autres personnes malintentionnées occupent les médias et la rue pour mener une campagne d’invectives, une façon de diaboliser le président de la République. Nous savons que certains d’entre eux sont à la solde des puissances obscures qui cherchent à s’accaparer de notre pétrole et notre gaz. Nous n’allons pas les suivre dans cette aventure, mais nous leur ferons face par tous les moyens pour sauvegarder les acquis démocratique de ce pays », a déclaré Baya Niass.



« Nous invitons les Sénégalais à ne pas répondre à l’appel à l’insurrection de cette opposition en perte de vitesse et à faire confiance en la justice qui s’est saisie de l’affaire (Aliou Sall, Ndrl) pour tirer les choses au clair,. Et d’ici peu nous saurons où se trouve la vérité dans cette affaire », a-t-il ajouté.



Il faut dire que cette sortie de la Cojer de Kédougou a regroupé plusieurs responsables de l’Apr du département avec entre autres, les maires des communes de Dimboli, Dindéfélo, Fongolimbi et Nénéfécha.

