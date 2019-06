Affaire Aliou Sall : aucune saisine à Dakar

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Lundi dernier, lors de la conférence de presse de son client, laver l’honneur d’Aliou Sall semblait être une urgence. Une nécessité et Me Moustapha Dieng ne s’était pas fait prier pour annoncer une plainte contre la chaîne britannique BBC, qui aurait trempé son client dans la gadoue.



Mais 4 jours après, les choses ne semblent pas trop bouger dans ce sens. Jusqu’à hier, aucune lettre-plainte n’a été déposée sur la table de Dame justice. C’est du moins ce que révèlent des informations collectées du côté du palais de justice de Dakar, par nos confrères de L'Observateur.



D’ailleurs les avocats de Aliou Sall ont opté pour le silence. Aucune sortie, aucune déclaration, aucune démarche.



Une stratégie qu’ils ont adoptée pour des raisons qu’eux seuls savent.

