Affaire Aliou Sall : la porte-parole du gouvernement face à la presse

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2019 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|



La Porte-parole du gouvernement du Sénégal Ndèye Tické Ndiaye tient une conférence de presse ce jour mercredi 5 juin 2019 à 18H, annonce un communiqué parvenu à Leral. La rencontre avec les journalistes est prévue, selon la source, dans les locaux du Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Selon nos informations, elle va se prononcer sur les accusations de corruption contenues dans un documentaire de la BBC, visant Aliou Sall.

En marge de la prière de l’Aid -El Fitr, le Président Macky Sall a réfuté ces accusations et annoncé que "le gouvernement va rétablir la vérité dès ce mercredi sur la gouvernance des ressources pétrolières et gazières".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos