Affaire Amy Ndiaye Gniby: Les députés du PUR édifiés sur leur sort, ce lundi Placés sous mandat de dépôt, les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang seront jugés aujourd’hui lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour être édifiés sur leur sort.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Décembre 2022 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang risquent plusieurs années de prison. Si l’on se fie à l’article 294 du Code pénal qui dispose: « tout individu, qui volontairement, aurait fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus vingt jours, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 250 000 FCfa. »



Les mis en cause sont poursuivis pour « coups et blessures volontaires » sur la personne de Amy Ndiaye Gniby, députée de la mouvance présidentielle ayant entraînés une incapacité temporaire de travail de 23 jours.



La parlementaire a été agressée physiquement par les deux députés au sein de l’hémicycle suite aux propos tenus, à l’encontre du guide religieux, Serigne Moustapha Sy.



