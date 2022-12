Affaire Amy Ndiaye Gniby : Yewwi annonce une contre-expertise

Lors de son point de presse organisé ce mercredi, la coalition YAW a annoncé une contre-expertise sur le certificat d’hospitalisation dressé à la député Amy Ndiaye Gniby victime de violence à l’assemblée nationale par deux députés de l’opposition (coalition Yaw), informe SudQuotidien. Selon Cheikh Tidiane Youm, « ce régime nous a habitué au faux et aux mensonges », prenant comme exemple l’affaire Adji Sarr. Sous ce rapport informe-t-elle « Nous annonçons dors et déjà que nous allons demander une contre expertise de ce certificat d’hospitalisation. Ce certificat médical qui a été dressé, établi par un Lieutenant de l’armée sénégalaise, qui n’est aucunement habilité à dresser un pareil document surtout à l’hôpital.»



Considérant toutefois, la justice comme un bras armé du régime pour dit-il « bâillonner les opposants de matraquer, d’emprisonner le bas peuple et de s’ériger en bouclier pour le régime », M. Youm lance un appel aux magistrats : « Nous demandons et précisons aux magistrats que l’impunité devra cesser parce que le régime de Macky Sall va bientôt terminer »



Et d’avertir : « Nous ne pouvons pas accepter dans un pays considéré comme un pays de droit que de pareils actes soient posés. »