Affaire Amy Ndiaye : Massata Samb et Mamadou Niang placés en garde à vue

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 21:09

Après leur audition à la Division d'investigation criminelle, les deux députés Mamadou Niang et Massata Samb, membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), ont été placés en garde à vue.



Les deux parlementaires étaient au cœur de la bagarre qui s’est déroulée à l’Assemblée nationale, le jeudi 1er décembre dernier, lors du vote du budget du ministère de la Justice. Massata Samb avait notamment giflé la députée de Benno Bok Yakaar, Amy Ndiaye, alors que son collègue Mamadou Niang lui avait infligé un coup de pied au ventre.



Suite à cet incident, Amy Ndiaye, dont on a appris par la suite la grossesse, avait été hospitalisée et un certificat de grossesse attestait qu’elle risquait un avortement. Cette agression, qui a suscité un tollé, a poussé le Procureur de la République à ordonner l'arrestation des deux députés du PUR, le 3 décembre.



Ousmane Wade