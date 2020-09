Affaire Ardo Gningue: Reconstitution des faits en cours (avocat)

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

Il y'a de cela quelques jours, le haut commandement de la gendarmerie avait ordonné une enquête suite à la sortie de l'activiste Ardo Gning qui soutenait avoir été torturé.



Selon son avocat, Me Khoureïchi Ba, informe Libération one line, la reconstitution des faits est en cours à la brigade de gendarmerie de Tivaouane en présence du commandant de la Section de recherches (Sr). Pour rappel, la Sr avait déjà entendu Ardo Gning ainsi que plusieurs gendarmes.

