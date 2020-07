Affaire Atépa - Aby Ndour et D-Média: Le procès renvoyé au 11 août 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 14:06

Prévu hier, le procès en diffamation opposant l’architecte Pierre Goudiaby Atépa à Aby Ndour et des journalistes du groupe D-média, a été renvoyé au 11 août prochain. Le juge de la troisième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar a ordonné, hier, le renvoi pour le paiement de la consignation fixée à 50.000 FCfa.



Un montant que devra payer l’architecte pour que l’affaire puisse être jugée. Pour rappel, pierre Goudiaby Atépa reproche à Aby Ndour de l’avoir diffamé suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle la chanteuse l’accuse de harcèlement sexuel. Dans la citation, Atépa a visé également des journalistes de D-média, notamment Simon Faye et Ameth Aïdara. Le groupe de presse est cité comme civilement responsable.

