Affaire BBC – Aliou Sall : Le Congrès de la renaissance démocratique qualifie cette affaire de haute trahison

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019

Le Congrès de la renaissance démocratique a réagi sur le scandale du pétrole révélé par la BBC à travers un rapport, accusant le Maire de Guédiawaye d’avoir touché des pots de vin, estimés à près de 10 milliards de dollars. Ledit Congrès considère cette affaire de haute trahison et accuse l’Etat d’être responsable.



D'après Sud Fm, les membres du Congrès comptent porter plainte devant les juridictions. Et, ils signalent que les menaces ne les ébranlent pas. L’Etat, estiment-ils, sera responsable de tout ce qui leur arrivera.



Autre fait soulevé, est le retrait petit à petit des contrats qui étaient dans le site du gouvernement.

