Affaire BBC - Aliou Sall: Me El Hadji Diouf va apporter la riposte de Franck Timis L'avocat de Franck Timis, Me El Hadj Diouf va parler dans les prochains jours. Sa sortie va s'inscrire dans une logique de défendre son client dans cette affaire opposant Aliou Sall et la BBC.



Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 19:13



L’avocat compte faire une riposte concernant l’accusation consistant à dire que Franck Timis a versé 500 000 dollars à Aliou Sall et à Agritrans. Une entreprise, dont on dit qu’elle appartiendrait à Aliou Sall.



Il a été aussi dit que Bp allait verser 10 milliards de dollars à Franck Timis (soit environ 6 000 milliards de francs Cfa) durant 40 ans, en guise de royalties.



A retenir que depuis la publication de l’enquête de la BBC, il a été constaté que le Ministre de la Justice, Aliou Sall, le chef de l’Etat, Macky Sall, le porte-parole du gouvernement, le directeur général de Bp Sénégal et le procureur de la République se sont engagés pour la défense de Aliou Sall.



Seul, remarque-t-on, Franck Timis ne s'est pas encore prononcé pour sa défense. Affaire à suivre...













Leral

