Affaire BBC / Aliou Sall: Mme Aminata Touré, présidente du CESE demande au procureur de prendre ses responsabilités

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019

La Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Mme Aminata Touré a salué l’acte posé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall qui a saisi le procureur général près de la Cour d’Appel de Dakar, pour l’ouverture d’une enquête complète suite à la publication d’un rapport de l’IGE.



Ainsi, la Présidente du CESE invite donc le « Procureur à prendre toutes ses responsabilités en toute indépendance pour que nul n’en ignore ».



« Que tous les protagonistes disent ce qu’ils savent et ce qu’ils ont fait afin que les Sénégalais soient définitivement édifiés pour de bon », a dit Me Aminata Touré dite "Mimi" dans les colonnes de L’As.

