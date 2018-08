Affaire Bamba Dièye : Me El Hadji Diouf s'en prend à Ismaïla Madior Fall

Cheikh Bamba Dièye ne déférera pas à la convocation de la Dic. Selon son avocat, Me El Hadji Diouf, qui s'exprimait sur Sud Fm, son client est couvert par son immunité parlementaire.

"Mon client n'est pas un client ordinaire, il est honorable député, rappelle Me Diouf. Sur les 15 millions de Sénégalais, il y a 150 députés qui sont appelés ‘honorable'. Aucun policier ou gendarme ne peut convoquer un député qui est un représentant du peuple sénégalais. Il bénéficie d'une immunité parlementaire, c'est la raison pour laquelle on ne peut le poursuivre, sauf si l'Assemblée décide de lever son immunité parlementaire."

S'en prenant au ministre de la Justice, qui a déclaré que les propos de Bamba Dièye contre les magistrats sont irresponsables, Me El Hadji Diouf dit : "Ismaïla Madior Fall est irresponsable, on ne peut pas convoquer un député qui est supérieur à un ministre. Un ministre n'a pas à traiter un député d'irresponsable. Bamba Dièye est son supérieur. Donc, c'est une diffamation."









