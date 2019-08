Affaire Bassirou Faye: Le père de Boughaleb persiste et signe Le père du policier Sidy Mouhamed Boughaleb n’en démord pas. Oumar Boughaleb maintient que son fils, jugé coupable du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, est innocent.

« Mouhamed Boughaleb était au camp Abdou Diassé au moment du crime. Il a rendu les cartouches dont il était doté, au complet. Donc je maintiens que Boughaleb n'a rien fait », a-t-il déclaré sur la TFM.



Et de poursuivre, « aujourd'hui, il a perdu 5 ans de sa vie, sa famille est disloquée. Mais il ne sera jamais question de demander une grâce, dans la mesure où il n'a rien fait. Or, demander une grâce, c'est accepter d'avoir porté préjudice à quelqu'un ».



Sidy Mouhamed Boughaleb a été condamné à 10 ans de travaux forcés, pour le meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, lors d’affrontements à l’Ucad entre étudiants et forces de l’ordre, il y a 5 ans.

