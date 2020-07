Affaire Batiplus: Le Doyen des juges ordonne le traçage des biens de Rachelle Sleylaty et compagnie

L’affaire du scandale à la société Batiplus, dont le préjudice subi est estimé à près de 2,8 milliards de FCfa, a connu un rebondissement.



D’après "L’Observateur", la traque de tous les biens de Rachelle Sleylaty et de ses proches visés par une plainte de la famille Farès, est lancée par le Doyen des juges.



Après une délégation judiciaire de la Section de recherches de Colobane, toutes les banques ont été saisies depuis le 2 juillet dernier, pour savoir si les personnes suspectées détiennent des avoirs dans leurs livres.



Ladite opération de traçage des biens de ces derniers, est aussi, orientée vers la Direction générale des Impôts et Domaines et la Bourse régionale des valeurs mobilières.





