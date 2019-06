Affaire Bineta Camara: le père de la victime entendu aujourd'hui

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019

L’affaire du meurtre de Bineta Camara, étranglée dans la chambre de ses parents le 18 mai dernier, avance. L e père de la victime, Malal Camara, Directeur général de l’Agence de développement local (Adl), va être entendu par le Doyen des juges (Dji) de Tambacounda, rapporte L'As.



Une information que confirme Me Moussa Sarr, conseil de la partie civile. «C’est conforme à la procédure, on commence toujours par l’audition de la partie civile », a dit l’avocat, joint au téléphone.



Pour rappel, le présumé meurtrier, Pape Alioune Fall, arrêté à la maison mortuaire où il s’était rendu pour compatir à la peine de la famille, comme si de rien n’était, a été transféré de la prison de Tambacounda à celle de Sébikhotane pour sa sécurité, parce que des co-détenus lui menaient la vie dure.

