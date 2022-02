Affaire Bocar Samba Dièye : La CBAO n’abdique pas et cherche secours du côté de la Cour d’Arbitrage d’Abidjan

Alors que l’on pensait que la CBAO-AttijariWafa Bank allait sortir le chéquier pour rembourser l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye après une condamnation définitive par les juridictions sénégalaises, la banque marocaine a transféré le contentieux au niveau de la Cour d’Arbitrage d’Abidjan. Au mois de juillet 2021, la Cour d’Appel de Thiès, qui a jugé le dossier transmis par la Cour Suprême, avait débouté la Cbao qui devait payer 8 milliards FCfa, valeur des biens immobiliers de Bocar Samba Dièye qu’elle a confisqués. Au lieu de sortir le chéquier, donc, la CBAO-Attijariwafa fait du dilatoire en transférant le contentieux au niveau de la Cour d’Arbitrage d’Abidjan. Ce qui fait que Bocar Samba Dièye craint que la CBAO cherche à se soustraire aux décisions de la justice sénégalaise, rapporte "Le Témoin".



Surtout, qu’elle pourrait profiter d’un coup de pouce du Roi du Maroc pour se tirer d’affaire dans la capitale ivoirienne. Le magnat du riz sénégalais, selon des sources, souhaite obtenir le soutien du Président Macky Sall et du Gouvernement, pour contraindre la CBAO à respecter les décisions de la justice sénégalaise. En attendant, Bocar Samba Dièye peut compter sur l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF), dirigée par le dynamique Famara Ibrahima Cissé.



D’ailleurs, ce dernier et son bureau tiennent une conférence de presse ce vendredi, pour aborder, entre autres sujets, ce dossier Bocar Samba Dièye/Cbao. L’ACSIF compte ameuter la République pour que la CBAO exécute la décision de la justice sénégalaise, en payant à l’homme d’affaires ses 8 milliards FCfa, en attendant que ce dernier réclame des dommages et intérêts pour avoir été trainé dans la boue pendant 13 ans par la banque marocaine. Il nous revient que, dans les prochains jours, Bocar Samba Dièye pourrait se prononcer sur la nouvelle tournure de son dossier, en interpellant directement le Président Macky Sall pour un soutien fort du Gouvernement.

