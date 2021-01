"Affaire Boubacar Sèye: Les dessous d'une garde-à-vue"

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 13:08

Visé par une opposition transmise au Commissariat spécial de l'Aibd, Boubacar Sèye a été placé en garde-à-vue hier, après son audition à la Section de Recherches. Dans une interview accordée à "L'Observateur", le président d'Horizon sans frontières affirmait que les fonds alloués au Sénégal par l’Union européenne pour faire face à l’émigration clandestine, auraient été " utilisés à des fins personnelles ", rappelle "Libération online".



Il ajoutait détenir des " preuves que l’Union européenne a injecté environ 118 milliards FCfa ces dernières années au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine. Mais ces fonds injectés n’ont pas servi aux ayants-droit, parce que le phénomène est devenu plus inquiétant ". Les enquêteurs ont sommé Boubacar Sèye de fournir les preuves de ses accusations, mais il n'a pas pu les produire. Il n'en fallait pas plus pour que le parquet ordonne son placement en garde-à-vue. Une arrestation qui, selon Amnesty, a été purement et simplement commanditée pour faire taire Boubacar Sèye.



