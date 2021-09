Affaire Bougazelli/ 4 vidéos, 8 photos, une clé USB…: Le dossier béton de la Section des recherches, transmis au parquet Bougazelli, arrêté pour trafic de faux billets puis déféré, est actuellement en liberté provisoire depuis des mois. Mais ces derniers jours, une vidéo de la Section des recherches a fuité et viendrait confirmer la culpabilité de l’ex député qui continue de clamer son innocence, en parlant de complot.

Cette vidéo fuité n’est pas la seule qui a été prise par les enquêteurs. D’après Libération, les éléments de la SR ont pris 4 vidéos et 8 photos, transférées dans une clé USB.



Sur la première vidéo, l’ex-député serait au rond-point Ngor, juste avant son interpellation. Puis, une deuxième video, lors de son interpellation en flagrant délit. Ensuite, une troisième vidéo montrant les paquets de billets noirs. Et, une quatrième vidéo, lors du déballage des colis en cause.



Si les gendarmes l’ont filmé, dit-on, c’est parce qu’ils voulaient avoir des preuves irréfutables. D’autant plus qu’il s’agissait d’un député. En déférant Bougazelli, les pandores ont remis 18 scellés au parquet, dont la clé USB qui contient les vidéos et les photos. Un dossier béton.



