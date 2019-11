Affaire Bougazelli: L'«erreur» de la Sr rappelle la jurisprudence Thione Seck

Le député Seydina Fall dit Boughazelli et ses conseils pourraient bien s’engouffrer dans une brèche ouverte par les gendarmes de la section de recherches. En effet, arrêté jeudi, le mis en cause a été entendu sans la présence de son avocat, informe ‘’Les Echos’’.



Ce qui est une violation des directives communautaires de l’Uemoa. Dès lors, ses avocats pourraient bien évoquer ce vice de procédure, pour demander l’annulation de la procédure. Surtout que dans l’affaire Thione Seck, qui portait aussi sur des faux billets, c’est un vice de forme similaire qui avait conduit à l’annulation de la procédure le concernant, rappellent nos confrères.

