Affaire Bougazelli: Le restaurateur Kalidou Sy et sa copine libérés Arrêté dans l'affaire Bougazelli, le restaurateur Kalidou SY et sa copine, Irène Preira, ont été libérés hier jeudi, rapporte Enquête. Le restaurateur était accusé de commander des faux billets et de les refourguer à ses clients en leur faisant la monnaie. Mais sa garde-à-vue, n’a pas été prolongée. Pour sa part, l'ancien député Seydina Fall, placé en garde-à-vue, mercredi, a été déféré ce vendredi matin et attend d’être présenté au Procureur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos