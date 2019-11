Affaire Bougazelli : le propriétaire d’un grand restaurant de la place impliqué L’affaire de trafic des faux billets dans laquelle le député Seydina Fall est impliqué n’a pas encore livré tous ses secrets. Et pour cause, Libération informe que le propriétaire d’un grand restaurant de la place est également dans le coup. L’homme se faisait, en effet, livrer des faux billets qu’il refilait ensuite à ses clients, en leur rendant la monnaie. Six personnes, citées comme des complices de l’ancien parlementaire, ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire, rappelle-t-on.

Jeudi 21 Novembre 2019 à 09:08



