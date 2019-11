Affaire Bougazzeli: 5 personnes dont un célèbre rappeur arrêtées

Vendredi 15 Novembre 2019

L'affaire des faux billets de banque dans laquelle le député Seydina Fall dit Bougazelli est cité n'a pas encore livré tous ses secrets.



En effet, cinq (5) membres du réseau de faussaires ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête menée par la Section de Recherches.



Il s'agit notamment d'un Burkinabé et de quatre autres personnes de nationalité sénégalaise parmi lesquels figure un célèbre rappeur.



L'Observateur qui donne l'infirmation renseigne que le rappeur, dont le nom n'a pas été dévoilé, est arrêté en possession de faux billets.



Le nom du député mis en cause a été balancé par ce rappeur qui aurait dénoncé Bougazzelli comme faisant partie de ce vaste réseau de faussaires.

