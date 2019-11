Affaire Boughazelli: « Laissons la justice faire son travail… », lance Aymérou Gningue

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby), Aymérou Gningue s’est prononcé sur l’interpellation du député de l’Apr Seydina Fall dit Bougazelli, mis en cause dans une vaste affaire de trafic de faux billets de banque. Il a déclaré que ses camarades et lui ne peuvent en aucun cas intervenir dans ce dossier.



"Nous nous sommes inscrits dans une logique de gestion vertueuse, transparente et rigoureuse des ressources, donc comment voulez-vous qu'on puisse intervenir dans un cas pareil", s'est-il interrogé, en réponse à l'interpellation des journaliste en marge de l’examen du Projet de loi n°13/2019 portant deuxième loi de Finances rectificative pour l’année 2019.



Aymérou Gningue invite à faire confiance à la justice. "Il y a une enquête qui est en train d'être menée, laissons la justice faire son travail. C'est la justice qui dira s'il y a faute ou non", a-t-il ajouté.

