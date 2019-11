Affaire Boughazelli : Les six présumés complices bénéficient d’un deuxième retour de parquet

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 20:50

Au moment où le député Seydina Fall dit Boughazeli est rentré chez lui, ses six (6) présumés complices vont passer la nuit au Commissariat central de Dakar. Ils y sont retournés, ce mardi, en faveur d’un deuxième retour de parquet. En garde-à-vue depuis jeudi dernier, les mis en cause ont été déférés au parquet, hier lundi pour les chefs de prévention de détention de faux billets et d’association de malfaiteurs.



Ainsi, leur dossier a atterri sur la table d’un juge d’instruction qui devra décider de leur sort. En attendant, le présumé cerveau de cette affaire de trafic de billets noirs, Boughazeli repasse, demain mercredi, à la Section de Recherches de la gendarmerie sise à Colobane, à 16 heures.

