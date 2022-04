"Affaire Capitaine Touré" : Le MESRI met les points sur les i, la Direction de l'IAM pas au courant de son recrutement (Document)

" Le Gouvernement du Sénégal s'est volontairement doté d'un système d'enseignement supérieur de qualité, basé sur les exigences de performance applicables au public et au privé ", renseigne le communiqué.



Qui ajoute: " s'agissant du privé, les cahiers de charge relatifs à leurs activités accordent une importance aux infrastructures et surtout ,aux profils de leur personnel enseignant. Pour rappel, le Sénégal dispose de plus de deux mille (2000) docteurs, disponibles sur le marché du travail, parfaitement bien formés pour assurer tous types de cours magistraux et d'encadrement. L'enseignement reste une vocation et non un refuge ".



Le document de préciser: " suite aux informations relayées dans la presse, quant au recrutement de M. Seydina Omar Touré à l'IAM, le MESRI, pour information, est entré en contact avec la Direction générale de l'Etablissement. Celle-ci avoue n'avoir pas été mise au courant, et après vérification, a mis fin au contrat ".



La DGES dans le communiqué, conclut qu'" en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les Etablissements, publics comme privés, le MESRI réaffirme sa ferme décision de veiller à leur profil, à leur probité et au strict respect des Institutions de la République ".