Affaire Cheikh Bamba Dieye « Fippu Alternative citoyenne » met en garde le pouvoir et ses suppôts Cheikh Bamba Dieye peut compter sur la plateforme électorale dont il est membre. En effet, dans une note reçue, la plateforme « Fippu-Alternative citoyenne » qui défend bec et ongles Cheikh Bamba Dièye, a affirmé que les priorités du syndicat des magistrats se trouvent ailleurs que dans la dénonciation.

Mardi 7 Août 2018

Devant la convocation de Cheikh Bamba Dièye à la Division des investigations criminelles, la plateforme « Fippu-Alternative citoyenne » compte apporter tout son soutien à un des siens, qui pour elle, n’a « fait que dénoncer, à l’instar de l’immense majorité des citoyens, la corruption dans la justice qui est, en réalité, le phénomène qui discrédite la justice ».



Pour la plateforme « Fippu-Alternance citoyenne », l’Union des magistrats a d’autre fonctions à assurer, que de se limiter à exiger des sanctions exemplaires à l’encontre des citoyens qui ne croient plus en la justice sénégalaise et qui n’hésitent pas à monter au créneau pour dénoncer les dérives. « Elle doit plutôt se battre pour l’indépendance de l’institution et la fin du grand malaise qui existe au sein d’un pouvoir devant être, en principe, le garant de l’Etat de droit. Elle doit prouver que ce n’est pas la magistrature qui est corrompue ou ‘’aux ordres’’, mais seulement certains de ses membres, qui, en oubliant leur serment, se laissent facilement corrompre et/ou acceptent de se soumettre en servant ‘’ d’exécutants de basses œuvres’’ ».



La plateforme électorale qui croit qu’un Etat de droit et de droit ne saurait se construire sans la liberté d’expression et d’opinion et sans une justice libre, équitable et neutre, met en garde le pouvoir et ses suppôts « contre toute tentative d’intimidation ou de forfaiture à l’occasion d’une déclaration somme toute largement partagée par les Sénégalaises et les Sénégalais ».





















Les Echos







