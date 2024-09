Affaire Cheikh Oumar Diagne: Le préfet de Dakar interdit la manifestation de ce vendredi

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et ses camarades, qui avaient prévu pour ce vendredi, une manifestation pour dénoncer les propos tenus par Cheikh Oumar Diagne contre des chefs religieux du Sénégal, dont Serigne Touba et Mame El Hadj Malick Sy, vont devoir déchanter.



D'après "Bes Bi", le préfet de Dakar a en effet, interdit la manifestation. Et pour motiver sa décision, il a évoqué des « risques réels de troubles à l’ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».



Pour rappel, la manifestation était prévue après la grande prière du vendredi, à la mosquée Massalikoul Djinane de Colobane.