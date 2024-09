Affaire Cheikh Oumar Diagne : Va-t-on, vers une réaction décisive du Président Diomaye ? Les propos de Cheikh Oumar Diagne, jugés offensants à l’encontre de la communauté mouride, ont suscité une vive indignation. Cette situation met désormais le Président Diomaye dans une position délicate, avec une attente croissante pour une réaction ferme et appropriée.

Les Mourides, choqués par ces déclarations, appellent à une réponse claire pour rétablir le respect envers leurs croyances et leurs leaders spirituels.



Touba, où plus de 90 % des électeurs ont soutenu le Président Diomaye, se montre particulièrement attentif à cette affaire. Il est donc crucial que le Président prenne des mesures appropriées, en suivant peut-être l’exemple de son prédécesseur Macky Sall, qui avait pris des décisions fermes dans des situations similaires. Après les turbulences des années 2021 à 2024, le pays a un besoin urgent de paix et de stabilité.



Serigne Fallou Mbacké (Assirou) appelle le Président et son Premier ministre à prendre des mesures décisives pour éviter que la situation ne s’aggrave. La manière dont cette affaire sera gérée pourrait avoir un impact significatif sur le mandat présidentiel.



