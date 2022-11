Affaire Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye: Les deux activistes face au Doyen des juges, ce mercredi

Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne seront entendus ce mercredi, par le Doyen des juges.



D’après leur avocat Me Moussa Sarr, les deux activistes sont mis en cause pour des propos tenus après le décès de l'Imam Alioune Badara Ndao.



Ainsi, le Doyen des juges a ouvert une information judiciaire contre les deux activistes emprisonnés depuis plus de deux mois.



