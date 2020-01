Affaire Cheikh Oumar Hanne: Moustapha Diakhaté accuse Macky Sall d’affaiblir l’Ofnac

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 10:17 | | 2 commentaire(s)|

L’ancien ministre-conseiller Moustapha Diakhaté accuse le président République Macky Sall de vouloir « affaiblir » l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac), en prenant la défense de l’ancien directeur du Coud, Cheikh Oumar Hanne, accusé dans un rapport, de détournement de dernier publics.



« En défendant publiquement l’ancien directeur du Coud, le président de la République conforte le Procureur de la République dans son refus de donner suite aux 19 rapports de l’Ofnac , », note l’ancien député, sur sa page Facebook.



Et d’ajouter : « par respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le Chef de l’exécutif doit s’abstenir de donner son opinion personnelle sur un dossier, dès l’instant que les autorités judiciaires sont saisies par une Autorité administrative indépendante ».



Pour rappel, lors d’une interview télévisée mardi soir, le chef de l’Etat a affirmé que « ce n'est pas le rôle de l'Ofnac de parler des subventions et autres », parce qu’il ne gère que « les questions de corruption ».



Poursuivant, il a soutenu que « ce n'est pas parce que quelqu'un est cité dans un rapport, qu'il est forcément coupable ».



Le chef de l’Etat a également affirmé que l’Ofnac n’a pas recueilli « la version de la personne incriminée ", en l’occurrence Cheikh Oumar Hanne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos