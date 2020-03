Affaire Dakar Sacré-Coeur : ces nouveaux témoignages qui enfoncent Olivier Sylvain Ça se corse pour Olivier Sylvain. Arrêté pour abus sexuels sur mineurs, il y a moins d’un mois, trois autres pensionnaires, âgés respectivement de 17, 14 et 13 ans, du centre Dakar Sacré-Cœur, ont témoigné contre lui, devant les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar, rapporte Libération.

Le plus âgé (17 ans), a déclaré que le 17 novembre dernier, Olivier lui avait recommandé des séances de kinésithérapie pour soigner une blessure. Mais une fois à l'infirmerie du club, en l'absence de l'infirmier, Olivier s’est proposé de lui faire un massage, mais s’est plutôt livré à des attouchements sexuels sur lui.

Le second rapporte que le 2 janvier 2020, le prédateur sexuel l'a attiré dans son appartement pour lui masser les parties intimes. Le dernier abonde dans le même sens, affirmant que durant ce même mois de janvier, le pervers avait tenté le même coup dans son appartement, le poussant à s’enfuir.



