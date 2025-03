Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : Le chroniqueur Ibrahima Sall, entendu sur ses propos, puis libéré sous convocation Le chroniqueur Ibrahima Sall, également président de l’Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED), a été convoqué ce lundi, à la Section des Recherches de la Gendarmerie nationale, située à Colobane. Cette convocation fait suite à ses récentes déclarations sur l’affaire des gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Mars 2025 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Une convocation après des accusations graves : Lors d’une intervention médiatique, notamment sur WalfNet, Ibrahima Sall avait affirmé que les deux gendarmes auraient été torturés et jetés à la mer, sur instruction de hauts responsables de la Gendarmerie nationale. Ses propos, jugés graves, ont conduit à son audition par les enquêteurs de la Section des Recherches.



Entendu pendant plusieurs heures



Arrivé dans les locaux de la gendarmerie en début de journée, le chroniqueur de l’émission matinale "Café Actu", sur Sans Limites TV, a été entendu pendant plusieurs heures sur la véracité de ses affirmations et sur les sources de ses informations. D’après des sources proches de l’enquête, les enquêteurs lui ont demandé de fournir des preuves tangibles pour appuyer ses déclarations.



Libéré sous convocation



Après cette première audition, Ibrahima Sall a finalement été autorisé à rentrer chez lui dans la soirée. Toutefois, il reste sous convocation et devra se présenter à nouveau devant les enquêteurs demain, mardi 18 mars 2025, pour poursuivre l’instruction du dossier.



L’affaire Didier Badji et Fulbert Sambou reste une affaire délicate, ayant suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique. La convocation d’Ibrahima Sall montre la volonté des autorités d’éviter toute diffusion d’informations non vérifiées et potentiellement, explosives, dans ce dossier.











S sanslimite.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook