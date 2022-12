Affaire Diop Taïf et Vito Der Maiter Diouf: Retour de parquet des deux activistes Interpellés hier dans la matinée devant la prison de Rebeuss, alors qu’ils étaient en live sur Facebook, Mouhamadou Lamine Bara Diop et Oscar Diouf sont dans de beaux draps.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022 à 12:22

Déférés hier devant le Procureur de la République, les deux activistes ont fait l’objet d’un retour de parquet. D’après "Libération", le duo sera édifié ce jeudi.



A retenir, ils ont été placés en garde-à-vue au commissariat de Rebeuss, pour collecte illicite d’images et propos diffamatoires contre l’administration pénitentiaire.



Surnommés respectivement « Diop Taïf » et « Vito Der Maiter Diouf », ils avaient été interpellés peu avant le démarrage de la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. « Diop Taïf » avait été arrêté et écroué après avoir filmé le camp Abdou Diassé.



