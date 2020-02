Affaire ‘’Djoloff Band’’: comment Viviane a échappé à la prison La reine du ‘’Djiloff band’’ a failli faire les frais de l’histoire de trafic de visas qui secoue son groupe et pour laquelle son manager, Djidiack Diouf, a été arrêté avec 4 autres personnes dont son ex-mari, Moustapha Dieng. Selon "Kritik", Viviane Chidid a été obligée de se constituer partie civile dans cette affaire pour éviter d’être considérée comme une complice de son manager et échapper à une éventuelle arrestation.

