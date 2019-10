Affaire Elinkine Diatta: Plusieurs personnes déjà auditionnées Les choses s’accélèrent dans l’affaire Abdou Elinkine Diatta. Deux jours seulement après le meurtre de Secrétaire général autoproclamé du Mfdc, à Mlomp, l’enquête a démarré et les auditions ont déjà commencé. Selon la Rfm, plusieurs personnes ont déjà, été auditionnées par les gendarmes. De leur côté, les familles des victimes attendent toujours pour disposer des corps et procéder à l’inhumation.

Le chef rebelle et deux autres personnes ont été tués dans cette attaque.



Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 13:16



