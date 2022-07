Affaire « Force spéciale » : L’état de santé François Mancabou compliqué

"Les Echos" informe que le médecin de la famille a pu voir hier Mancabou et le toucher sous présence policière. Mais, il n’a toujours pas accès au dossier médical du patient détenu au motif d’une part qu’il n’a pas de mandat et qu’il n’aurait pas reçu un document de l’autorité judiciaire.



« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue de se faire consulter par un médecin de son choix de la même manière qu’il a droit de se faire assister par un avocat de son choix», dénonce Me Amadou Diallo, le président d’Amnesty International, saisi par la famille de François Mancabou.



L’avocat estime que les droits du mis en cause, «portant sur l’assistance d’un médecin sont violés» ne sont pas respectés. Ainsi, il compte demander au juge du deuxième cabinet, chargé de l’affaire de la «Force spéciale», de «prendre toutes mesures utiles afin de permettre au médecin de (Mancabou) de consulter et d’accéder à son dossier médical».



Les Echos souligne que la requête sera transmise avec ampliation au Procureur de la République.