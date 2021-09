Affaire Fouta Tampi / DSC: Outhmane Diagne, placé en garde à vue Convoqué à la DSC, suite à une plaine de Mouhamed Massaly, Outhmane Diagne a été finalement placé en garde à vue.

Le coordonnateur de la « mafia Kacc Kacci » est placé en garde à vue après audition à la Dsc. Son avocat Me Khoureichi Ba a confirmé l’information. Joint au téléphone par Libération online, il révéle que son client est visé pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ».



Outhmane Diagne, coordonnateur de la «mafia Kacc Kacci » avait été convoqué à la Dsc à 15 heures, suite à la plainte déposée par Mouhamed Massaly.



Dans l’une de ses déclarations, Outhmane Diagne affirmait que : « Ndawsi Tampi a été reçue plusieurs fois par Abdoulaye Diallo coco au Ministère. La dernière rencontre c’était ce lundi 20 septembre à 18 h. Massaly modone dokh mbir mi (…) ».



