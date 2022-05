Affaire Gana Guèye: Cheikhou Kouyaté parle...

« Un vrai homme, machallah Idrissa Gana Gueye. On est de tout coeur avec toi mon frérot », a ainsi déclaré Cheikhou Kouyaté pour magnifier le refus de son ami de porter un maillot floqué aux couleurs de la communauté LGBT.



La saison passée déjà, Gana Gueye n’avait pas participé à cette journée de championnat dédiée à la lutte contre l’homophobie, tout comme Abdou Diallo.



Officiellement, le milieu de terrain était malade et souffrait d’une gastro-entérite, mais cette saison, à l’heure d’affronter Montpellier, et alors qu’il avait fait le déplacement dans l’Hérault, il a refusé d’être sur la feuille de match quand il a découvert les couleurs arc-en-ciel sur le flocage du maillot.